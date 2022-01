Quirinale | il centrodestra ufficializza la candidatura di Berlusconi | “Ha l’autorevolezza che serve | sciolga la riserva”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il, che rappresenta la maggioranza relativa nell’assemblea chiamata a eleggere il nuovo capo dello Stato, ha il diritto e il dovere di proporre laal massimo vertice delle istituzioni. I leader della coalizione hanno convenuto che Silviosia la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica cone l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto di sciogliere in senso favorevole lafin qui mantenuta”. E’ quanto si legge in una nota congiunta delle forze dial termine del vertice svolto a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

matteosalvinimi : Bene l’impegno del Presidente Draghi contro il caro bollette per famiglie e imprese: al di là delle discussioni sul… - GPerenne : RT @dottorbarbieri: ?????? CENTRODESTRA HA CHIESTO A #BERLUSCONI DI SCIOGLIERE LA RISERVA SULLA SUA CANDIDATURA AL #QUIRINALE. - SoniaLaVera : RT @dottorbarbieri: ?????? CENTRODESTRA HA CHIESTO A #BERLUSCONI DI SCIOGLIERE LA RISERVA SULLA SUA CANDIDATURA AL #QUIRINALE. - dominiquezero0 : RT @dottorbarbieri: ?????? CENTRODESTRA HA CHIESTO A #BERLUSCONI DI SCIOGLIERE LA RISERVA SULLA SUA CANDIDATURA AL #QUIRINALE. - silviamere : RT @dottorbarbieri: ?????? CENTRODESTRA HA CHIESTO A #BERLUSCONI DI SCIOGLIERE LA RISERVA SULLA SUA CANDIDATURA AL #QUIRINALE. -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

Così in un passaggio della nota deldiramata dopo il vertice di villa Grande sul. 'Si sono riuniti oggi a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del ...Su questi temi bisogna capire se il, che ha più numeri del centrosinistra, avrà la possibilità di fare una proposta o no". E sull'ipotesi di un mandato bis di Mattarella, ha aggiunto: "...Così in un passaggio della nota del centrodestra diramata dopo il vertice di villa Grande sul Quirinale. “Si sono riuniti oggi a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del ...Matteo Renzi è intervenuto come ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai1, nella puntata di venerdì 14 gennaio.