Quirinale, il centrodestra candida Berlusconi: «Ora sciolga favorevolmente la riserva» (Di venerdì 14 gennaio 2022) È finito con arrivederci alla prossima settimana il vertice del centrodestra riunitosi a Villa Grande, dimora romana di Silvio Berlusconi. Ma l’incontro odierno è stato tutt’altro che simbolico. Innanzitutto perché i leader della coalizione, come si legge nella nota congiunta diffusa al termine dell’incontro, hanno chiesto al Cavaliere di «sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta» sulla candidatura al Quirinale. Una volta che ne sia stata accertata la disponibilità, gli alleati ne dovranno verificare la praticabilità attraverso una scrupolosa «verifica dei numeri in Parlamento». Al vertice, oltre a Berlusconi, hanno partecipato Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Gianni Letta, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Luigi Brugnaro. Ancora un vertice la prossima ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) È finito con arrivederci alla prossima settimana il vertice delriunitosi a Villa Grande, dimora romana di Silvio. Ma l’incontro odierno è stato tutt’altro che simbolico. Innanzitutto perché i leader della coalizione, come si legge nella nota congiunta diffusa al termine dell’incontro, hanno chiesto al Cavaliere di «sciogliere in senso favorevole lafin qui mantenuta» sullatura al. Una volta che ne sia stata accertata la disponibilità, gli alleati ne dovranno verificare la praticabilità attraverso una scrupolosa «verifica dei numeri in Parlamento». Al vertice, oltre a, hanno partecipato Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Gianni Letta, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Luigi Brugnaro. Ancora un vertice la prossima ...

Advertising

pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - fattoquotidiano : Quirinale, il centrodestra ufficializza la candidatura di Berlusconi: “Ha l’autorevolezza che serve, sciolga la ris… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Non so cosa decideranno centrodestra e centrosinistra sul Quirinale. Stasera però riuniremo i grand… - lucabrusc1 : Un elemento sembra chiaro: il centrodestra non cerca accordo ampio e tenterà di eleggere un l presidente d’area.… - sallisbeth : Mentre il #centrodestra stava per annunciare la candidatura di #Berlusconi al #Quirinale Letta e Conte si auguravan… -