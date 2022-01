Quirinale | il centrodestra | «Berlusconi figura adatta | sciolga la riserva» Letta | «Candidato non sia capo politico»

Advertising

pietroraffa : ??Finito il vertice di centrodestra: verrà proposto il nome di Silvio Berlusconi, a cui i leader hanno chiesto di sc… - fattoquotidiano : Quirinale, il centrodestra ufficializza la candidatura di Berlusconi: “Ha l’autorevolezza che serve, sciolga la ris… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Oggi il vertice del centrodestra. Salvini: “Gli altri non mettano veti su Berlusconi” Leu:… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Quirinale, il vertice del centrodestra propone formalmente la candidatura di Berlusconi - Profilo3Marco : RT @eziomauro: Quirinale, il centrodestra propone formalmente il nome di Berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

Ilè pronto a candidare Silvio Berlusconi al. I suoi leader hanno infatti convenuto che il Cavaliere è "la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'Alta Carica ...... candidata delalle suppletive della Capitale. 'L'importante - ha aggiunto - è mettere ... Entro 15 giorni avrete il nome, Salvini scopre le carte sulLa riunone della destra ha confermato la scelta di Berlusconi come candidato successore di Mattarella. Uno scandalo ..."I leader della coalizione di centrodestra hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'alta carica di Capo dello Stato c ...