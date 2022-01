Quirinale, il centrodestra: «Berlusconi figura adatta, sciolga la riserva». Gelo Letta: «Candidato non sia capo politico» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Elezioni Quirinale 2022 Occhi puntati su Villa Grande, la mega residenza di Silvio Berlusconi sull'Appia a Roma che ha ospitato il vertice del centrodestra. Tema all'ordine del... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 gennaio 2022) Elezioni2022 Occhi puntati su Villa Grande, la mega residenza di Silviosull'Appia a Roma che ha ospitato il vertice del. Tema all'ordine del...

pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Non so cosa decideranno centrodestra e centrosinistra sul Quirinale. Stasera però riuniremo i grand… - chedisagio : Silvio Berlusconi è il candidato ufficiale dell'intero centrodestra per il Quirinale. Si parte dalla quarta votazione, dunque - paam1972 : RT @La7tv: #la7retweet Quirinale, il centrodestra propone formalmente la candidatura di Silvio Berlusconi. La nota al termine dell’incontro… - OttaviDeborah : RT @serebellardinel: I leader del #centrodestra hanno convenuto che è #Berlusconi la figura più adatta a ricoprire l’alta carica, perché ra… -