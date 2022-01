Quirinale | il cavillo ministeriale che consentirebbe ai grandi elettori positivi al Covid di votare

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Con comprovate motivazioni, accertate dalle autorità sanitarie, ci si potrà spostare da un domicilio a un altro anche seal Coronavirus. Questo è il contenuto della circolare del ministero della Salute pubblicata ieri e chiarita da un’interpretazione diffusa oggi, 14 gennaio. Un allentamento delle restrizioni che vale per tutti i cittadini, ma che diventa particolarmente interessante nell’ottica delle elezioni del presidente della Repubblica. Deputati, senatori e delegati regionali potranno andare a Roma, il 24 gennaio, pur essendo infetti. Solo per chi ha una sintomatologia grave permane il divieto di trasferimento. Ci sono delle clausole da rispettare – come i 300 chilometri massimi se il trasferimento avviene con trasporto privato terrestre -, e restano interdetti i mezzi pubblici. Ma con trasporto aereo o marittimo privato, anche il limite della distanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale cavillo

Eppure i partiti che sostengono lo stesso governo trovano ogni giorno una differenza di vedute, un distinguo, un cavillo, un presunto principio irrinunciabile. E non par loro vero di poter aggiungere,...Il discorso di Capodanno di Mattarella è un lascito di quel cattolicesimo politico democratico che ha contribuito fortemente a fare crescere la Repubblica dopo la guerra. Un lascito scandito in temi ba ...A pensare male, diceva Andreotti, si fa peccato ma non si sbaglia quasi mai. Il nostro cattivo pensiero, in questi giorni, è il seguente: che le trattative fra i partiti di governo per decidere le mis ...