Quirinale: G.Letta, 'spero elezione Capo Stato con armonia e pensiero a bene comune' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "il clima di serenità e di valutazione degli interessi generali, del bene comune, prima di ogni altra cosa, deve essere la guida per ognuno di quelli che hanno la responsabilità, il compito e il dovere di eleggere il nuovo Capo dello Stato. spero che si possa svolgere in questo clima di serena partecipazione, di armonia, di impegno comune per il bene comune". Lo ha ribadito Gianni Letta, rispondendo ai giornalisti in occasione dei funerali di David Sassoli. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "il clima di serenità e di valutazione degli interessi generali, del, prima di ogni altra cosa, deve essere la guida per ognuno di quelli che hanno la responsabilità, il compito e il dovere di eleggere il nuovodelloche si possa svolgere in questo clima di serena partecipazione, di, di impegnoper il". Lo ha ribadito Gianni, rispondendo ai giornalisti in occasione dei funerali di David Sassoli.

