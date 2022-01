Quirinale: Della Vedova (più Europa), 'cercare nome nell'attuale maggioranza' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Sulla corsa al Colle, “dal mio punto di vista, bisognerebbe cercare una candidatura nell'ambito dell'attuale maggioranza che consenta di proseguire l'attività di governo fino a fine legislatura perché c'è molto da fare e sarebbe meglio non distrarsi”. Lo ha detto a SkyTg24 il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova. “Il centrodestra - ha aggiunto - ha tutto il diritto di promuovere la candidatura di Silvio Berlusconi. Non penso però che avrà i voti perché non sono sufficienti quelli del centrodestra, anche nel presupposto che li ottenga tutti, e dubito che sia possibile allargare fino alla maggioranza sul suo nome. Se Berlusconi non avrà i voti, la palla passerà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Sulla corsa al Colle, “dal mio punto di vista, bisognerebbeuna candidatura'ambito dell'che consenta di proseguire l'attività di governo fino a fine legislatura perché c'è molto da fare e sarebbe meglio non distrarsi”. Lo ha detto a SkyTg24 il segretario di Piùe sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto. “Il centrodestra - ha aggiunto - ha tutto il diritto di promuovere la candidatura di Silvio Berlusconi. Non penso però che avrà i voti perché non sono sufficienti quelli del centrodestra, anche nel presupposto che li ottenga tutti, e dubito che sia possibile allargare fino allasul suo. Se Berlusconi non avrà i voti, la palla passerà ...

