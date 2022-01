Quirinale, Conte: “Centrodestra non blocchi l’Italia” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un’opzione irricevibile e improponibile. Il Centrodestra non blocchi l’Italia. Qui fuori c’è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese”. Così in un tweet il leader del M5S Giuseppe Conte. Mentre era in corso il vertice dei leader del Centrodestra a Villa Grande, Conte ai microfoni del fattoquotidiano.it aveva sottolineato: “Noi aspettiamo innanzitutto che la candidatura di Berlusconi non venga ufficializzata, perché essendo una candidatura di parte rallenterebbe semplicemente le trattative che sono in corso per arrivare a una soluzione e a una personalità quanto più ampiamente condivisa, quindi rivolgeremo un appello alle forze di Centrodestra affinché ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un’opzione irricevibile e improponibile. Ilnon. Qui fuori c’è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese”. Così in un tweet il leader del M5S Giuseppe. Mentre era in corso il vertice dei leader dela Villa Grande,ai microfoni del fattoquotidiano.it aveva sottolineato: “Noi aspettiamo innanzitutto che la candidatura di Berlusconi non venga ufficializzata, perché essendo una candidatura di parte rallenterebbe semplicemente le trattative che sono in corso per arrivare a una soluzione e a una personalità quanto più ampiamente condivisa, quindi rivolgeremo un appello alle forze diaffinché ...

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - TeresaBellanova : Io vorrei chiedere a #Conte: ma quanto conti sul #Quirinale? Perchè è scappato anche davanti alla sua possibile can… - EffeScudata : @ksnt63 Mi hanno raccontato della Bellanova a Tagadà: 'Conte dice che vorrebbe una donna al Quirinale, ma se gli c… - GiovaValentini : “Irricevibile”, dice Giuseppe Conte della proposta di candidare Silvio Berlusconi al Quirinale. Non ci sono altre parole! @GiuseppeConteIT -