Quirinale, centrodestra: “Pronti a lavorare per più ampie convergenze su Berlusconi” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si sono riuniti oggi a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per esaminare la situazione politica in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato. L’incontro, si legge in una nota congiunta diffusa al termine del summit tra Lega Fi Fdi e i centristi della coalizione, “è servito a ribadire l’unità di intenti del centro-destra”. I leader della coalizione di centrodestra “hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta” si legge nella nota diffusa al termine del summit durato meno di tre ore. “Su questa indicazione – prosegue la nota – le forze politiche del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si sono riuniti oggi a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per esaminare la situazione politica in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato. L’incontro, si legge in una nota congiunta diffusa al termine del summit tra Lega Fi Fdi e i centristi della coalizione, “è servito a ribadire l’unità di intenti del centro-destra”. I leader della coalizione di“hanno convenuto che Silviosia la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta” si legge nella nota diffusa al termine del summit durato meno di tre ore. “Su questa indicazione – prosegue la nota – le forze politiche del ...

Advertising

pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Non so cosa decideranno centrodestra e centrosinistra sul Quirinale. Stasera però riuniremo i grand… - chedisagio : Silvio Berlusconi è il candidato ufficiale dell'intero centrodestra per il Quirinale. Si parte dalla quarta votazione, dunque - MattiaGallo17 : RT @Tommasolabate: Lo statement del centrodestra sullo “sciogliere la riserva” lascia a #Berlusconi ampio margine per candidarsi. Ma anche… - La7tv : #la7retweet Quirinale, il centrodestra propone formalmente la candidatura di Silvio Berlusconi. La nota al termine… -