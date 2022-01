Quirinale, Centrodestra “Berlusconi adatto al ruolo, sciolga la riserva” (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si sono riuniti a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per esaminare la situazione politica in vista dell'elezione del nuovo Capo dello Stato. “L'incontro è servito a ribadire l'unità di intenti del centro-destra. Nel confermare il reciproco rispetto per le diverse scelte in ordine al Governo Draghi, i leader della coalizione concordano sulla necessità di un percorso comune e coerente, che va dalla scelta del nuovo Capo dello Stato alle prossime elezioni politiche, valorizzando anche le occasioni di convergenza parlamentare sui contenuti che da sempre sono patrimonio comune della coalizione”, si legge in una nota congiunta del Centrodestra diffusa dopo il vertice.“La figura del nuovo Presidente della Repubblica deve garantire l'autorevolezza, l'equilibrio, il prestigio internazionale di chi ha la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si sono riuniti a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per esaminare la situazione politica in vista dell'elezione del nuovo Capo dello Stato. “L'incontro è servito a ribadire l'unità di intenti del centro-destra. Nel confermare il reciproco rispetto per le diverse scelte in ordine al Governo Draghi, i leader della coalizione concordano sulla necessità di un percorso comune e coerente, che va dalla scelta del nuovo Capo dello Stato alle prossime elezioni politiche, valorizzando anche le occasioni di convergenza parlamentare sui contenuti che da sempre sono patrimonio comune della coalizione”, si legge in una nota congiunta deldiffusa dopo il vertice.“La figura del nuovo Presidente della Repubblica deve garantire l'autorevolezza, l'equilibrio, il prestigio internazionale di chi ha la ...

Advertising

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Non so cosa decideranno centrodestra e centrosinistra sul Quirinale. Stasera però riuniremo i grand… - chedisagio : Silvio Berlusconi è il candidato ufficiale dell'intero centrodestra per il Quirinale. Si parte dalla quarta votazione, dunque - pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - g_alo87 : RT @DrApocalypse: #Quirinale, il centrodestra 'ha convenuto che #Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile… - fax1974 : RT @chedisagio: Silvio Berlusconi è il candidato ufficiale dell'intero centrodestra per il Quirinale. Si parte dalla quarta votazione, du… -