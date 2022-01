Quirinale, Berlusconi chiama gli ex grillini: “Sono quello del bunga bunga”. Sgarbi: “Renzi lo vota in cambio del proporzionale”. Lui nega (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una missione spericolata in cui sfruttare qualsiasi arma (dai quadri di Villa San Martino alle pagine pubblicitarie sui quotidiani) e mandare in missione qualsiasi amico (da Dell’Utri a Cesa a Verdini, fino alla “rossa” Vittoria Brambilla). In cui, soprattutto, “uno vale uno” per davvero: dal parlamentare più esperto all’ultimo dei peones, ogni voto è prezioso per coronare il sogno su cui Silvio Berlusconi si sta giocando tutto. Così il Caimano si attacca al telefono e parla con deputati e senatori semisconociuti, blandendoli e sventolando posti in lista. I più ambiti Sono gli ex grillini del gruppo Misto (molti dei quali confluiti in Alternativa) quasi certi di non essere rieletti: messi insieme fanno 56 grandi elettori, giusto quelli che servono a B. – insieme ai 450 del centrodestra – per raggiungere i 505 che dal quarto scrutinio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una missione spericolata in cui sfruttare qualsiasi arma (dai quadri di Villa San Martino alle pagine pubblicitarie sui quotidiani) e mandare in missione qualsiasi amico (da Dell’Utri a Cesa a Verdini, fino alla “rossa” Vittoria Brambilla). In cui, soprattutto, “uno vale uno” per davvero: dal parlamentare più esperto all’ultimo dei peones, ogni voto è prezioso per coronare il sogno su cui Silviosi sta giocando tutto. Così il Caimano si attacca al telefono e parla con deputati e senatori semisconociuti, blandendoli e sventolando posti in lista. I più ambitigli exdel gruppo Misto (molti dei quali confluiti in Alternativa) quasi certi di non essere rieletti: messi insieme fanno 56 grandi elettori, giusto quelli che servono a B. – insieme ai 450 del centrodestra – per raggiungere i 505 che dal quarto scrutinio ...

Advertising

fattoquotidiano : Bersani ironizza a La7: “Berlusconi al Colle? Facciamogli una statua che duri 700 anni, ma per il Quirinale serve c… - TeresaBellanova : Berlusconi per la presidenza della Repubblica è un candidato divisivo. Io non sono disposta a votarlo. #Quirinale - petergomezblog : Quirinale, riecco perfino Verdini (direttamente dai domiciliari). Pranzo vicino alle Camere con Cesa. Che dice: “Be… - herr_man : #Quirinale Bersani: 'Berlusconi? Non stiamo dando l'Oscar alla carriera, serve un Presidente che eserciti un minimo… - lindaeciao : RT @erretti42: Weber: 'Berlusconi al Colle? Ha il pieno sostegno del Ppe' - -