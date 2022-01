Quirinale, altro che candidato del centrodestra: Berlusconi si ritirerà con l’ok della famiglia e del partito Mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il vertice nella casa romana da cui gli alleati dichiarano di uscire uniti è in realtà un bluff: alla fine sarà costretto a rinunciare perché non ci sono i numeri. Il Cavaliere deve però decidere la strategia e chi sostenere fra Draghi e Mattarella Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il vertice nella casa romana da cui gli alleati dichiarano di uscire uniti è in realtà un bluff: alla fine sarà costretto a rinunciare perché non ci sono i numeri. Il Cavaliere deve però decidere la strategia e chi sostenere fra Draghi e Mattarella

Advertising

NicolaPorro : ?? Lo scontro tra Brunetta e Giorgetti per il lasciapassare al tabacchino (!), il metodo #Djokovic da usare anche pe… - La7tv : #lariachetira @GBarbacetto (Il Fatto Quotidiano): 'In un Paese normale Berlusconi non potrebbe far domanda neppure… - NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - MarkChierici : Berlusconi al Quirinale? E niente... fa già ridere così, senza bisogno di aggiungere altro...avv.Marco Mori - FrancaMassi : @P_M_1960 Ma gli tornano utili per tenere in ordine il Quirinale! Perché altro? Ehmm si penso che oramai solo per l… -