Qui Bologna: si tenta di recuperare Orsolini per il Napoli. Hickey ci sarà (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lunedì alle 18:30 si gioca il match di campionato tra Napoli e Bologna. Così come gli azzurri, anche i rossoblu si stanno allenando per preparare la partita e sono costretti a fare i conti con qualche assenza. Non sarà sicuramente dell'incontro Musa Barrow, volato in Camerun per giocare la Coppa d'Africa. Finora l'ha ben sostituito Riccardo Orsolini. L'attaccante esterno italiano, in gol nell'ultima partita di campionato, si è però infortunato nella partita col Cagliari, riportando una sublussazione della spalla. Oggi, dopo le terapie svolte ieri, ha lavorato a parte. Tenterà un recupero in extremis. Impossibile, invece, che possa giocare contro il Napoli Schouten. Il recupero del centrocampista olandese – solo due presenze in campionato – non è lontanissimo, ma è escluso che scenda in campo lunedì.

