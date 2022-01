"Questo signore ha l'età del dattero...". Vittorio Feltri, cannonata sulle ambizioni quirinalizie di Berlusconi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un Vittorio Feltri a tutto campo, quello intervenuto su Radio 102.5, al programma condotto da Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice. Il direttore editoriale di Libero dice la sua su tutti i casi del momento, da Novak Djokovic a Silvio Berlusconi e fino alla corsa al Quirinale. Si parte dal caso del tennista no-vax, il numero 1 al mondo espulso ufficialmente in mattinata dall'Australia (pende ora un tentativo di ricorso d'urgenza). Su Djokovic, costretto ormai quasi ufficialmente a saltare l'Australian Open e che rischia di essere bandito dal paese per tre anni, Feltri afferma: "Penso che abbia commesso un clamoroso errore, mi sembra abbastanza giusto che adesso ne paghi le conseguenze. Le norme valgono per tutti, non si possono fare delle eccezioni solo perché uno è bravo". Si passa poi al Quirinale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una tutto campo, quello intervenuto su Radio 102.5, al programma condotto da Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice. Il direttore editoriale di Libero dice la sua su tutti i casi del momento, da Novak Djokovic a Silvioe fino alla corsa al Quirinale. Si parte dal caso del tennista no-vax, il numero 1 al mondo espulso ufficialmente in mattinata dall'Australia (pende ora un tentativo di ricorso d'urgenza). Su Djokovic, costretto ormai quasi ufficialmente a saltare l'Australian Open e che rischia di essere bandito dal paese per tre anni,afferma: "Penso che abbia commesso un clamoroso errore, mi sembra abbastanza giusto che adesso ne paghi le conseguenze. Le norme valgono per tutti, non si possono fare delle eccezioni solo perché uno è bravo". Si passa poi al Quirinale, ...

