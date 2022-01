Quello che i giovani non hanno mai detto. La docu-serie che rompe il silenzio della Generazione Z – Il video (Di venerdì 14 gennaio 2022) Parlare di sé non è sempre cosa facile. Non lo è per molti adulti, ben allenati dopo anni di pratica a evitare di affrontare le cose che non sono come vorrebbero. Non lo è per i più giovani, tantissimi, che da sempre, e in modo particolare in questi difficili anni di isolamento e pandemia, continuano a fare i conti con un frullatore di emozioni difficili da spiegare. Tu non sa chi sono io 2, la docu-serie in esclusiva su RaiPlay dal 14 gennaio, racconta il momento liberatorio di 10 giovani che senza più filtri decidono di svelare ai genitori, nonni, zii e amici «chi sono loro veramente». È la Generazione Z, i ragazzi e le ragazze nate negli anni dieci, che prende coraggio per provare a spiegare agli adulti Quello che ancora non sono riusciti o non hanno voluto capire. ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Parlare di sé non è sempre cosa facile. Non lo è per molti adulti, ben allenati dopo anni di pratica a evitare di affrontare le cose che non sono come vorrebbero. Non lo è per i più, tantissimi, che da sempre, e in modo particolare in questi difficili anni di isolamento e pandemia, continuano a fare i conti con un frullatore di emozioni difficili da spiegare. Tu non sa chi sono io 2, lain esclusiva su RaiPlay dal 14 gennaio, racconta il momento liberatorio di 10che senza più filtri decidono di svelare ai genitori, nonni, zii e amici «chi sono loro veramente». È laZ, i ragazzi e le ragazze nate negli anni dieci, che prende coraggio per provare a spiegare agli adultiche ancora non sono riusciti o nonvoluto capire. ...

