“Quel giorno tu sarai” | il nuovo film di Kornél Mundruczó

ROMA – Dopo il successo di "Pieces of a Woman" arriva in Italia il nuovo film di Kornél Mundruczó, "Quel giorno tu sarai", prodotto da Martin Scorsese. Teodora film. Già applaudito all'ultimo Festival di Cannes, il lungometraggio aprirà il 33° Trieste film Festival e uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 27 gennaio, giorno della Memoria.

