Quarto Grado, anticipazioni puntata 14 gennaio 2022: i casi di Liliana Resinovich e Roberta Ragusa stasera in tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come ogni venerdì che si rispetti torna su Rete 4 l’appuntamento imperdibile con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità, tra inchieste e servizi, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Quarto Grado 14 gennaio 2022: le ultime news su Liliana Resinovich Il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con il giallo di Liliana Resinovich, la 62enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita, il 5 gennaio, in un bosco vicino casa. Il marito, Sebastiano Visentin, accusa l’amico del cuore di Liliana, Claudio Sterpin, che rigetta ogni coinvolgimento. Tutto, in ogni caso, gira attorno ai movimenti della donna e gli inquirenti stanno indagando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come ogni venerdì che si rispetti torna su Rete 4 l’appuntamento imperdibile con, il programma di approfondimento e attualità, tra inchieste e servizi, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.14: le ultime news suIl programma, a cura di Siria Magri, aprirà con il giallo di, la 62enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita, il 5, in un bosco vicino casa. Il marito, Sebastiano Visentin, accusa l’amico del cuore di, Claudio Sterpin, che rigetta ogni coinvolgimento. Tutto, in ogni caso, gira attorno ai movimenti della donna e gli inquirenti stanno indagando ...

Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 14 gennaio

The good doctor, I Mercenari 3 o Quarto grado? La tv del 14 gennaio
Per la prima serata in tv, venerdì 15 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di "The voice senior", condotto da Antonella Clerici. Il programma dedicato a cantanti over 60 di gra ...

