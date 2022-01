“Quarto Grado” | anticipazioni | il caso di Roberta Ragusa verso la riapertura

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Venerdì 14 gennaio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione, da remoto, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita il 5 gennaio, in un bosco vicino a casa. Il marito, Sebastiano Visentin, accusa l’amico del cuore di Liliana, Claudio Sterpin, che rigetta ogni tipo di coinvolgimento. Tutto gira intorno ai movimenti della donna. Gli inquirenti stanno indagando anche tramite le telecamere della zona, ma resta il mistero della borsa e del cellulare lasciati a casa. Al centro della puntata, aggiornamenti sulla vicenda di, scomparsa da San Giuliano Terme (Pisa), nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Il marito ...

Oggi il caso sarà al centro della trasmissione, che riparte dalla possibilità che possa riaprirsi il processo a carico di Logli. E' questa, almeno, l'intenzione e la speranza dei suoi ......la lavatrice raggiunge ilpiù elevato nella classica dell'efficienza energetica, ossia A+++ (etichette pre - 2021), il risultato non cambia. Buono, invece, il risparmio di acqua con un...Nonostante entrambi i conduttori siano positivi al Covid-19, Quarto Grado andrà avanti questa sera, con una nuova puntata. Ritorna su Rete 4 il talk show ...Stasera in tv , venerdì 14 gennaio , alle ore 21.25 su Rete 4 torna l'appuntamento con Quarto Grado . Come sempre a condurre il ...