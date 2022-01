Quarta dose vaccino, Ciccozzi: “Stress per sistema immunitario” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La Quarta dose” di vaccino anti-Covid “che stanno proponendo è ancora sul ceppo del virus originario di Wuhan, ma quella proteina non esiste più da un anno e mezzo”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, commenta la possibilità di fare la Quarta dose, che alcuni Paesi europei stanno offrendo ai cittadini più vulnerabili. “E’ vero che grazie al cielo i dati ci dicono – sottolinea Ciccozzi – che con tre dosi quel vaccino funziona ancora, ma io sono contrario a fare un vaccino ogni 4 mesi perché – afferma l’esperto – si Stressa il sistema immunitario, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La” dianti-Covid “che stanno proponendo è ancora sul ceppo del virus originario di Wuhan, ma quella proteina non esiste più da un anno e mezzo”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, commenta la possibilità di fare la, che alcuni Paesi europei stanno offrendo ai cittadini più vulnerabili. “E’ vero che grazie al cielo i dati ci dicono – sottolinea– che con tre dosi quelfunziona ancora, ma io sono contrario a fare unogni 4 mesi perché – afferma l’esperto – sia il, ...

