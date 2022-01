Quarta dose di vaccino Covid, cosa sappiamo: il parere degli esperti (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Non possiamo continuare con booster ogni 3-4 mesi", dice il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri. "Non abbiamo ancora dati per poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avanti con le vaccinazioni a distanza di poco tempo". Abrignani: "Non ha molto senso ripetere una Quarta dose a 2-3 mesi dalla terza con un preparato non aggiornato". Si attendono i dati di Israele Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Non possiamo continuare con booster ogni 3-4 mesi", dice il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri. "Non abbiamo ancora dati per poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avanti con le vaccinazioni a distanza di poco tempo". Abrignani: "Non ha molto senso ripetere unaa 2-3 mesi dalla terza con un preparato non aggiornato". Si attendono i dati di Israele

borghi_claudio : Fatemi capire: noi siamo in mano a costui che viene smentito dagli stessi membri del 'suo' cts e che voleva portarc… - repubblica : Covid, ecco perche' la quarta dose del vaccino potrebbe non essere una buona idea - petergomezblog : Vaccini Covid, Ema: “Quarta dose? Non possiamo continuare a fare booster ogni tre o quattro mesi. Preoccupati da qu… - andreastoolbox : Quarta dose vaccino Covid, cosa sappiamo: il parere degli esperti | Sky TG24 - johan_76 : RT @boni_castellane: Sogno il popolo di sinistra guidato da Scanzi che vuole la quarta dose contro il parere del CTS. -