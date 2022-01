Quarta dose di vaccino anti-Covid sì o no? Cos’è il rischio paralisi immunitaria (Di venerdì 14 gennaio 2022) In UE si discute sulla Quarta dose di vaccino anti-Covid, una proposta che fa titubare gli esperti. In Israele la Quarta dose è già stata somministrata a un’ampia fetta di popolazione. Si accodano, ora, anche alcuni stati dell’UE. La variante Omicron, sebbene meno pericolosa, viaggia a una velocità elevatissima e contagia ormai in tutta Europa. Fortunatamente, grazie alle vaccinazioni e alla minore aggressività di Omicron, la pressione sugli ospedali è ampiamente sotto controllo (l’80% delle terapie intensive sono occupate da No-Vax), secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. In questi giorni è aperta la discussione sulla Quarta dose di vaccino: è necessaria oppure no? Secondo molti esperti, si rischia la ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 14 gennaio 2022) In UE si discute sulladi, una proposta che fa titubare gli esperti. In Israele laè già stata somministrata a un’ampia fetta di popolazione. Si accodano, ora, anche alcuni stati dell’UE. La variante Omicron, sebbene meno pericolosa, viaggia a una velocità elevatissima e contagia ormai in tutta Europa. Fortunatamente, grazie alle vaccinazioni e alla minore aggressività di Omicron, la pressione sugli ospedali è ampiamente sotto controllo (l’80% delle terapie intensive sono occupate da No-Vax), secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. In questi giorni è aperta la discussione sulladi: è necessaria oppure no? Secondo molti esperti, si rischia la ...

Advertising

repubblica : Covid, ecco perche' la quarta dose del vaccino potrebbe non essere una buona idea - petergomezblog : Vaccini Covid, Ema: “Quarta dose? Non possiamo continuare a fare booster ogni tre o quattro mesi. Preoccupati da qu… - borghi_claudio : Fatemi capire: noi siamo in mano a costui che viene smentito dagli stessi membri del 'suo' cts e che voleva portarc… - Marilenapas : RT @eziomauro: Vaccino Covid, i dubbi dell'Ema sulla quarta dose dopo meno di tre mesi - Anna26648966 : @CPF02294951 @AlessioCacciat1 @GuidoCrosetto Quindi la quarta dose indebolirebbe il sistema immunitario? -