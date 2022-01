Quarantena, tamponi e asintomatici: così cambiano le regole dell’emergenza. Ma c’è chi dice no (Di venerdì 14 gennaio 2022) Distinguere tra positivi sintomatici e asintomatici nella conta dei contagi e dei ricoveri. Ridurre la durata della Quarantena per chi sta bene. Eliminare il test del tampone per la fine dell’isolamento. La rivoluzione del bollettino sull’emergenza Coronavirus si basa su tre punti ben definiti e a chiederla sono le Regioni. E lo stop dell’Istituto Superiore di Sanità arrivato ieri non ferma le richieste, tanto che il governo Draghi è pronto a trovare un punto di mediazione. Che potrebbe essere quello di distinguere nella conta quotidiana tra positivi asintomatici e non e tra ricoverati per Covid-19 o per altro. Mantenendo però il calcolo complessivo fino alla fine della pandemia. La riunione del Cts Stamattina intanto è in programma una riunione del Comitato Tecnico Scientifico. Anche se il documento con cui gli Enti Locali ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Distinguere tra positivi sintomatici enella conta dei contagi e dei ricoveri. Ridurre la durata dellaper chi sta bene. Eliminare il test del tampone per la fine dell’isolamento. La rivoluzione del bollettino sull’emergenza Coronavirus si basa su tre punti ben definiti e a chiederla sono le Regioni. E lo stop dell’Istituto Superiore di Sanità arrivato ieri non ferma le richieste, tanto che il governo Draghi è pronto a trovare un punto di mediazione. Che potrebbe essere quello di distinguere nella conta quotidiana tra positivie non e tra ricoverati per Covid-19 o per altro. Mantenendo però il calcolo complessivo fino alla fine della pandemia. La riunione del Cts Stamattina intanto è in programma una riunione del Comitato Tecnico Scientifico. Anche se il documento con cui gli Enti Locali ...

TorinoFC_1906 : Il Torino FC comunica che dall'analisi dei tamponi molecolari svolti in data odierna è emersa un'ulteriore positivi… - RegioneER : #Coronavirus: in @RegioneER si estende ancora la campagna vaccinale: via alle 3^ dosi per 12-15enni, prima dose pe… - federic33700431 : RT @Zziagenio78: Mah, uno non può nemmeno più violare la quarantena, fare interviste e andare a eventi da positivo, manomettere tamponi, pr… - S_I_L_V_I_A_77 : RT @Zziagenio78: Mah, uno non può nemmeno più violare la quarantena, fare interviste e andare a eventi da positivo, manomettere tamponi, pr… - infoitinterno : Quarantena, tamponi e asintomatici: così cambiano le regole dell’emergenza. Ma c’è chi dice no -