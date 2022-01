Quanto guadagna Novak Djokovic e quanto rischia di perdere adesso

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 14 gennaio 2022)è certamente il personaggio del momento. Comunque la si pensi, ciò che ha combinato per andare a disputare gli Australian Open di tennis, pur non essendosi vaccinato contro il Covid-19, si sta tramutando in un pericoloso boomerang. Pensava di farcela, orala galera, diverse multe e una squalifica di tre anni che di fatto metterebbe fine anticipatamente alla sua carriera. Il suo patrimonioè certamente il tennista più forte del momento. Non è amato come Roger Federer o Rafa Nadal, ma gli è riconosciuta universalmente una leadership che, senza il caos Australia, non sarebbe stata messa in discussione ancora per diversi anni. Primo nella classifica dell’Association of tennis Professionals (ATP),ha già intascato nella ...