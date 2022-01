Qualità nello stretto e libertà sulla trequarti: Dybala è perfetto per Inzaghi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quando il nome di Insigne veniva accostato all'Inter, le perplessità erano essenzialmente di natura tattica, abituato da una vita com'è il prossimo attaccante del Toronto a giocare molto largo sulla ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quando il nome di Insigne veniva accostato all'Inter, le perplessità erano essenzialmente di natura tattica, abituato da una vita com'è il prossimo attaccante del Toronto a giocare molto largo...

Ultime Notizie dalla rete : Qualità nello Qualità nello stretto e libertà sulla trequarti: Dybala è perfetto per Inzaghi Del resto, le squadre di Inzaghi hanno spesso giocato con un numero 9 più o meno classico e un giocatore di qualità a supporto. Nella Lazio il ruolo è stato ricoperto prima da Keita, poi da Correa. ...

Ospina tra i big in scadenza, si va verso l'addio. Sarà di Meret il futuro Molto rispettato nello spogliatoio, sempre gentile e disponibile con i tifosi. In campo, guida la difesa in modo perfetto. È sempre stata questa, la qualità principale del colombiano che Meret deve ...

Del resto, le squadre di Inzaghi hanno spesso giocato con un numero 9 più o meno classico e un giocatore di qualità a supporto. Nella Lazio il ruolo è stato ricoperto prima da Keita, poi da Correa.