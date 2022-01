“Qualcosa di inspiegabile”, Federica Panicucci irresistibile: i fan notano un dettaglio – FOTO (Di venerdì 14 gennaio 2022) Federica Panicucci stupisce i fan con un dettaglio che non passa inosservato, ormai è il suo biglietto da visita Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano che ogni giorno la segue a “Mattino 5”, programma in onda su Canale 5. Di classe, elegante e sempre sul pezzo, sa cosa piace ai L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 14 gennaio 2022)stupisce i fan con unche non passa inosservato, ormai è il suo biglietto da visitaè una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano che ogni giorno la segue a “Mattino 5”, programma in onda su Canale 5. Di classe, elegante e sempre sul pezzo, sa cosa piace ai L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

WilliamQuint9 : @r_starchei La sfiga che ha perseguitato il tuo Milan negli ultimi 2 anni è qualcosa di inspiegabile.. E tutto a va… - MagnoClaudia : @evavola Gli deve essere successo qualcosa perché è assurdo e inspiegabile come tutti contemporaneamente abbiano in… - Cwheryl : I traumi che mi provoca rientrare in dad è qualcosa di inspiegabile. Sento proprio l'odore di inizio pandemia, è terribile - YBMarci_ : @Nicolas30628726 @AntonelloAng @massimozampini infatti inspiegabile, dybala non ha brillato ma quando sta in campo… - iltirreno : ?? INCREDIBILE IN COPPA D’AFRICA - Il direttore di gara fischia la fine della partita con quasi 5 minuti di anticip… -