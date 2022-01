“Purtroppo è morta”. Terribile tragedia in Italia: quello che viene a galla è sconcertante (Di sabato 15 gennaio 2022) Un uomo è stato fermato nell'indagine condotta dalla polizia di Torino sulla bimba di tre anni morta dopo essere precipitata dal balcone al quarto piano di un condominio sito in via Milano 18 a Torino Fatima, nel centro del capoluolgo piemontese. Si tratta di Azar Mohssine, 32 anni, compagno della madre della piccola, ora accusato di omicidio. L'uomo è stato portato dagli agenti in manette in procura a Torino per essere interrogato dal pubblico ministero Valentina Sellaroli. Era vestito con una felpa a quadri rossoneri. Nella mattinata di ieri in tribunale era stato condannato a otto mesi al termine di un processo, celebrato con il rito abbreviato, per il possesso, da lui negato, di una cinquantina di grammi di hashish. Come spiegato dalla Questura di Torino: "Gli elementi e le testimonianze raccolte nelle prime fasi investigative hanno consentito una sommaria ... Leggi su howtodofor (Di sabato 15 gennaio 2022) Un uomo è stato fermato nell'indagine condotta dalla polizia di Torino sulla bimba di tre annidopo essere precipitata dal balcone al quarto piano di un condominio sito in via Milano 18 a Torino Fatima, nel centro del capoluolgo piemontese. Si tratta di Azar Mohssine, 32 anni, compagno della madre della piccola, ora accusato di omicidio. L'uomo è stato portato dagli agenti in manette in procura a Torino per essere interrogato dal pubblico ministero Valentina Sellaroli. Era vestito con una felpa a quadri rossoneri. Nella mattinata di ieri in tribunale era stato condannato a otto mesi al termine di un processo, celebrato con il rito abbreviato, per il possesso, da lui negato, di una cinquantina di grammi di hashish. Come spiegato dalla Questura di Torino: "Gli elementi e le testimonianze raccolte nelle prime fasi investigative hanno consentito una sommaria ...

