Puglia verso la zona gialla Oggi l' ordinanza del ministro

I parametri, relativi soprattutto all'occupazione di posti di terapia intensiva, sono tecnicamente da zona gialla. Oggi potrebbero esserlo anche formalmente. La Puglia è considerata fra le regioni a rischio di passare in zona gialla da lunedì, nell'ambito delle misure di contrasto al coronavirus. Stasera la firma dell'ordinanza del ministro della Salute, si verificherà se nel novero delle regioni ci sia anche la Puglia. Varie regioni verso la zona arancione, qualcuna rischia la zona rossa.

