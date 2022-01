Promo della fiction Fosca Innocenti su Canale 5, Vanessa Incontrada è un’insolita detective (video) (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mediaset svela il Promo della fiction Fosca Innocenti, nuova produzione televisiva con protagonista Vanessa Incontrada, volto sempre gradito per il pubblico del piccolo schermo. La storia è ambientata ad Arezzo, in Toscana, dove vive la protagonista, un vicequestore dalla bellezza disinvolta e con un dono straordinario. Il suo olfatto trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. Intorno a lei, si muove una squadra di polizia quasi tutta al femminile. Si indagherà su storie di provincia e i loro relativi delitti. Niente mafia, né camorra, al contrario: la fiction offrirà al pubblico un micromondo immerso nella natura che in quattro puntate racconta dei temi universali attraverso le indagini della nostra ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mediaset svela il, nuova produzione televisiva con protagonista, volto sempre gradito per il pubblico del piccolo schermo. La storia è ambientata ad Arezzo, in Toscana, dove vive la protagonista, un vicequestore dalla bellezza disinvolta e con un dono straordinario. Il suo olfatto trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. Intorno a lei, si muove una squadra di polizia quasi tutta al femminile. Si indagherà su storie di provincia e i loro relativi delitti. Niente mafia, né camorra, al contrario: laoffrirà al pubblico un micromondo immerso nella natura che in quattro puntate racconta dei temi universali attraverso le indagininostra ...

