Probabili formazioni Roma-Cagliari: ventiduesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Roma-Cagliari, match della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:00 di domenica 16 gennaio nella cornice dell’Olimpico che si prepara ad ospitare una sfida da non sbagliare per le due squadre. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Roma – Spazio ancora a Maitland-Niles sulla fascia. Torna Zaniolo che si è negativizzato. Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini a centrocampo. Si torna al 4-2-3-1. Cagliari – Pavoletti e Joao Pedro guidano il 3-5-2. Bellanova e Dalbert i titolari sulle due corsie laterali. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di domenica 16 gennaio nella cornice dell’Olimpico che si prepara ad ospitare una sfida da non sbagliare per le due squadre. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Spazio ancora a Maitland-Niles sulla fascia. Torna Zaniolo che si è negativizzato. Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini a centrocampo. Si torna al 4-2-3-1.– Pavoletti e Joao Pedro guidano il 3-5-2. Bellanova e Dalbert i titolari sulle due corsie laterali. Le...

