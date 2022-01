Probabili formazioni Milan-Spezia: ventiduesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Milan-Spezia, match della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti a San Siro. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere: Pioli per il primato, Thiago Motta per la salvezza. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Milan – Saelemaekers, Diaz e Leao pronti alle spalle di Ibrahimovic. Squalificato Tonali, a centrocampo tocca a Krunic e Bakayoko. Infortunio per Tomori. Spezia – Nzola e Manaj guideranno il fronte d’attacco. Gyasi e Reca presidieranno le corsie laterali. Leo Sena l’unico indisponibile. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti a San Siro. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere: Pioli per il primato, Thiago Motta per la salvezza. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn.– Saelemaekers, Diaz e Leao pronti alle spalle di Ibrahimovic. Squalificato Tonali, a centrocampo tocca a Krunic e Bakayoko. Infortunio per Tomori.– Nzola e Manaj guideranno il fronte d’attacco. Gyasi e Reca presidieranno le corsie laterali. Leo Sena l’unico indisponibile. Le...

