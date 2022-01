Probabili formazioni Bologna-Napoli: ventiduesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Bologna-Napoli, match della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti in palio al Dall’Ara. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Bologna – Soriano e Orsolini alle spalle di Arnautovic. Dominguez e Svanberg pronti ad agire a centrocampo. Bonifazi, Soumaoro e Theate in difesa. Napoli – Petagna riferimento d’attacco con Mertens alle sue spalle. Politano ed Elmas sulle fasce, ma occhio a Lozano che ha recuperato. Lobotka e Demme in mediana. Le ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti in palio al Dall’Ara. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Soriano e Orsolini alle spalle di Arnautovic. Dominguez e Svanberg pronti ad agire a centrocampo. Bonifazi, Soumaoro e Theate in difesa.– Petagna riferimento d’attacco con Mertens alle sue spalle. Politano ed Elmas sulle fasce, ma occhio a Lozano che ha recuperato. Lobotka e Demme in mediana. Le ...

