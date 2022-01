Principe Andrea, dopo i titoli perde la casa da 30 milioni di sterline (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sta crollando il mondo addosso al Principe Andrea che dopo aver perso i titoli e i privilegi reali, potrebbe perdere anche la sua splendida casa da 30 milioni di sterline che si trova all’interno della proprietà del Castello di Windsor. Il Principe Andrea perde anche la casa La Regina Elisabetta non ha avuto pietà per il suo figlio prediletto. La Monarchia viene prima di tutto e così nel momento in cui il tribunale americano ha confermato il coinvolgimento del Principe Andrea nella causa legata allo scandalo Epstein, ha revocato tutti gli incari militari e i patronati reali al terzogenito. Andrea non ha più il diritto di farsi chiamare ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sta crollando il mondo addosso alcheaver perso ie i privilegi reali, potrebbere anche la sua splendidada 30diche si trova all’interno della proprietà del Castello di Windsor. Ilanche laLa Regina Elisabetta non ha avuto pietà per il suo figlio prediletto. La Monarchia viene prima di tutto e così nel momento in cui il tribunale americano ha confermato il coinvolgimento delnella causa legata allo scandalo Epstein, ha revocato tutti gli incari militari e i patronati reali al terzogenito.non ha più il diritto di farsi chiamare ...

