Prezzi energia, audizione del ministro Cingolani (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA – Martedì 18 gennaio le Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgono il seguito dell’audizione, in videoconferenza, del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani (foto), sui Prezzi dell’energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d’intervento e di sostegno. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso l’Aula della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA – Martedì 18 gennaio le Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgono il seguito dell’, in videoconferenza, deldella Transizione ecologica, Roberto(foto), suidell’e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d’intervento e di sostegno. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso l’Aula della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

