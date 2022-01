Premier League 2021/2022: Crystal Palace beffato da un autogol nel finale, il Brighton trova il pareggio (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ 1-1 all’Amex Stadium tra Brighton e Crystal Palace nell’anticipo della ventiduesima giornata di Premier League 2021/2022. Nello scontro tra due tra le squadre più tranquille del campionato, che si giocano per ora le posizioni di rincalzo nella parte sinistra della classifica e che vantano un ottimo margine sulla zona rossa, vantaggio degli ospiti con Gallagher a venti minuti dal termine, ma c’è il pareggio a tre giri di lancette dal 90? a causa del goffo quanto sfortunato autogol di Andersen. Nel primo tempo giocano meglio i padroni di casa, che al 38? usufruiscono di un rigore ma lo cestinano con Gross, quindi dopo un minuto vanno in gol con Maupay ma devono fare i conti con l’annullamento della rete. Nella ripresa escono dal ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ 1-1 all’Amex Stadium tranell’anticipo della ventiduesima giornata di. Nello scontro tra due tra le squadre più tranquille del campionato, che si giocano per ora le posizioni di rincalzo nella parte sinistra della classifica e che vantano un ottimo margine sulla zona rossa, vantaggio degli ospiti con Gallagher a venti minuti dal termine, ma c’è ila tre giri di lancette dal 90? a causa del goffo quanto sfortunatodi Andersen. Nel primo tempo giocano meglio i padroni di casa, che al 38? usufruiscono di un rigore ma lo cestinano con Gross, quindi dopo un minuto vanno in gol con Maupay ma devono fare i conti con l’annullamento della rete. Nella ripresa escono dal ...

