Preghiera della sera 14 Gennaio 2022: “Donaci la forza di fare” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Donaci la forza di fare”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 14 gennaio 2022) “ladi”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

francescoassisi : La morte di David ci rattrista molto. Ha mostrato nella vita valori cari a francescanesimo: solidarietà, fraternit… - NicoGalante90 : Come alle nozze di Cana, anche oggi, nel pieno di una pandemia che pare non arrestarsi, Ti prendi cura della nostra… - Annroveda : RT @srmcarla: Eccola! Sbocciata stanotte, credo, senza badare al freddo! Punta dritta verso l'alto e loda il Creatore mentre noi, nel caldo… - antoniolove1951 : RT @srmcarla: Eccola! Sbocciata stanotte, credo, senza badare al freddo! Punta dritta verso l'alto e loda il Creatore mentre noi, nel caldo… - Gennarocp : In determinati periodi della nostra vita sembra emergere dall’intimo del nostro essere una tristezza che ci prostra… -