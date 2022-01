Advertising

Prato: magazziniere senza patente guida Tir di notte sulla Fipili. Sequestro e multa da 15mila euro

... due uomini nella cabina di un Tir ai quali la pattuglia della Polizia Stradale diintima l'... la ditta di trasporti di Lucca per la quale lavora lo aveva assunto come. Il camion ...... ma poi aveva deciso di lasciare quel lavoro per fare ilin una ditta di San Giorgio ... Pasian diin lutto per Gobitti Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria nel campo,...Hanno visto il Tir procedere a zig-zag sulla Fipili. Un'auto della polizia stradale di Prato si è affiancata al mezzo per controllare cosa accadeva in cabina, il conducente si è scambiato di posto con ...Multati per 15mila euro, uno dei due non ha la patente. Nei guai ditta di Lucca Firenze, 15 gennaio 2022 - Poteva sembrare il set di un film d'azione con Bruce Willis, invece era tutto tragicamente ve ...