Positivo al Covid il Sindaco di Gorizia Ziberna

"Ho sempre parlato con trasparenza e a cuore aperto sulla pandemia che ha colpito il mondo e voglio farlo anche ora che sono coinvolto in prima persona. Ieri pomeriggio ho avuto l'esito del tampone fatto precauzionalmente al mattino ed è risultato Positivo, così come quello di mia moglie": lo ha annunciato il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sui propri canali social. "Avevo accusato sintomi lievi sabato scorso – ha precisato -, ma mi ero subito ripreso al punto da pensare si trattasse di una leggera forma di influenza invernale. Considerando il momento, però, ho voluto fare precauzionalmente il tampone che, come detto, è risultato Positivo". A titolo cautelativo, da sabato scorso si era già posto in autoisolamento evitando contatti con altre persone. "Sto benissimo, tanto da non ...

