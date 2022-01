Polizia, il caso delle mascherine rosa spiegato (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Il problema non nasce da un pregiudizio sul colore, ma dal fatto che l’uso dell’uniforme è regolamentato» spiegano dal sindacato Sap che ha sollevato la questione. Non sarebbero andati bene anche altri colori perché la divisa comporta sobrietà. Sui social c'è però chi commenta che basta averle indipendentemente dal colore Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Il problema non nasce da un pregiudizio sul colore, ma dal fatto che l’uso dell’uniforme è regolamentato» spiegano dal sindacato Sap che ha sollevato la questione. Non sarebbero andati bene anche altri colori perché la divisa comporta sobrietà. Sui social c'è però chi commenta che basta averle indipendentemente dal colore

Ultime Notizie dalla rete : Polizia caso Roberto Alessi/ 'Violenze in piazza Duomo? C'era la volontà di fare del male' ... il giornalista è stato chiamato in causa per commentare, ancora una volta, il caso legato alla ... La polizia c'era e si è comportata bene. Una di queste ragazze aveva i jeans calati fino alle caviglie. ...

Torino, purtroppo è deceduta bimba di tre anni caduta dal balcone ...in casa la mamma della bambina e il compagno della donna che sono stati ascoltati dalla polizia ... Read More Sport Novak Djokovic, Australia annulla il visto del campione serbo 14 Gennaio 2022 Caso ...

Morì per mano della polizia, il caso Magherini finisce alla Corte europea L'INDIPENDENTE Operazione Perseverance, sequestro da 700mila euro a coniugi modenesi La misura è stata emessa dal gip del tribunale di Reggio Emilia su richiesta della Procura nell'ambito dell'operazione 'Perseverance' contro la 'ndrangheta ...

Polizia di Stato bilancio consuntivo attività Questura Ascoli Piceno anno 2021 Anche la Polizia di Stato, insieme alle altre Forze di Polizia che hanno contribuito validamente ai servizi ed alle attività in premessa, ha dovuto fare (e sta facendo) i conti con i contagi dovuti ag ...

