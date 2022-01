Pol Espargaro | Marquez un genio | ma la vecchia Honda non era solo per lui - News

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La stagione 2022 sarà importantissima per Pol Espargaró , chiamato a dei risultati di rilievo, che possano non far rimpiangere eventuali assenze di Marc(anche se il rientro nei test di Sepang ...

Advertising

Motorsport_IT : #MotoGP | Pol Espargaro: “In Honda ho cambiato allenamento guardando Marc” - TV7Benevento : Motomondiale: Honda svela la RC213V 2022 l'8 febbraio con Marquez e Pol Espargaro... - Luxgraph : MotoGp, Pol Espargaro: 'Stando in Honda capisco perché Marquez è così veloce' -

Ultime Notizie dalla rete : Pol Espargaro

Espargarò è ben consapevole che gran parte del merito va proprio all'otto volte iridato, smentendo però quello che da tanti anni si sente dire all'interno del paddock, ovvero che la moto (fino al ...Assieme a Marc Marquez eerano presenti anche i portacolori LCR, ovvero Alex Marquez e Takaaki Nakagami . Entrambi sono chiamati a riscattare un 2021 poco fruttuoso, reso ancor più duro ...Honda si presenta in vista della stagione 2022, un campionato importante per la casa di Tokyo che vuole tornare a vincere dopo due annate prive di titolo, mentre Polyccio si prepara ad una stagione ch ...Il 2022 di Honda parte da Tokyo con un grande evento virtuale in cui ha presentato i progetti, il nuovo logo, e tutti i suoi piloti… Marquez non c’era ma ha mandato un video messaggio ...