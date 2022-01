Pnrr: investimenti del Mims al Sud per circa 34 miliardi, pari al 56% delle risorse complessive (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA – Ammontano a 33,8 miliardi di euro gli investimenti destinati alle regioni del Mezzogiorno sui 61,4 miliardi delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Piano Nazionale Complementare (Pnc) assegnati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims). Si tratta del 56% delle risorse allocabili territorialmente, una quota ben superiore al 40% da destinare al Sud prevista nel Pnrr. Se poi si considerano le sole risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, la quota per il Sud degli investimenti di competenza del Mims sale al 63%, segno della chiara volontà del Ministero di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA – Ammontano a 33,8di euro glidestinati alle regioni del Mezzogiorno sui 61,4del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () e del Piano Nazionale Complementare (Pnc) assegnati al MinisteroInfrastrutture e della Mobilità Sostenibili (). Si tratta del 56%allocabili territorialmente, una quota ben superiore al 40% da destinare al Sud prevista nel. Se poi si considerano le soleaggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, la quota per il Sud deglidi competenza delsale al 63%, segno della chiara volontà del Ministero di ...

