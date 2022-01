Peste suina, Patuanelli: “ordinanza inevitabile”. Bene da allevatori e produttori salumi ma rigore (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un provvedimento tempestivo e necessario per fermare la diffusione della Peste suina Africana dopo i casi riscontrati su cinghiali in Piemonte e Liguria. Si tratta dell’ordinanza dei ministri dell’Agricoltura Stefano Patuanelli e della Salute Roberto Speranza, ritenuta “inevitabile per rassicurare i produttori e l’export” dallo stesso Patuanelli all’indomani della firma il quale, tra l’altro si preoccupa delle conseguenze per il turismo nei territori colpiti. “Ora occorre senz’altro ragionare su dei ristori per il settore turistico che – sottolinea – potrebbe essere colpito dai divieti delle zone interessate”. E soddisfazione viene espressa dagli allevatori. “E’ importante la tempestiva adozione del provvedimento che consente alle attività produttive ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un provvedimento tempestivo e necessario per fermare la diffusione dellaAfricana dopo i casi riscontrati su cinghiali in Piemonte e Liguria. Si tratta dell’dei ministri dell’Agricoltura Stefanoe della Salute Roberto Speranza, ritenuta “per rassicurare ie l’export” dallo stessoall’indomani della firma il quale, tra l’altro si preoccupa delle conseguenze per il turismo nei territori colpiti. “Ora occorre senz’altro ragionare su dei ristori per il settore turistico che – sottolinea – potrebbe essere colpito dai divieti delle zone interessate”. E soddisfazione viene espressa dagli. “E’ importante la tempestiva adozione del provvedimento che consente alle attività produttive ...

