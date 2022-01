Peste suina anche in Italia: tra cinghiali morti e rischi per gli umani (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo i primi casi di Peste suina africana rilevati tra i cinghiali in Piemonte e Liguria, la Regione Emilia-Romagna, in accordo con Lombardia e Toscana, ha emesso sulla base delle indicazioni dell’Unità di crisi nazionale del Ministero della Salute un provvedimento di stop per alcuni tipi di caccia a Piacenza e Parma. Lo stop alla caccia interesserà quindi 114 Comuni, 78 in Piemonte e 36 in Liguria. In queste aree sarà anche vietato andare in mountain bike, fare trekking e altre attività che potrebbero far interagire con le zone a rischio. La misura è necessaria per mettere al sicuro le zone infette dalle carcasse dei cinghiali che stanno diffondendo la malattia. Vi raccomandiamo... Le 20 peggiori pandemie nella Storia e ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo i primi casi diafricana rilevati tra iin Piemonte e Liguria, la Regione Emilia-Romagna, in accordo con Lombardia e Toscana, ha emesso sulla base delle indicazioni dell’Unità di crisi nazionale del Ministero della Salute un provvedimento di stop per alcuni tipi di caccia a Piacenza e Parma. Lo stop alla caccia interesserà quindi 114 Comuni, 78 in Piemonte e 36 in Liguria. In queste aree saràvietato andare in mountain bike, fare trekking e altre attività che potrebbero far interagire con le zone ao. La misura è necessaria per mettere al sicuro le zone infette dalle carcasse deiche stanno diffondendo la malattia. Vi raccomandiamo... Le 20 peggiori pandemie nella Storia e ...

fattoquotidiano : Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi, pesca… - sole24ore : Peste suina, primi stop alle esportazioni di salumi e carni made in Italy - Agenzia_Ansa : Peste suina, vietata la caccia in 114 comuni tra Piemonte e Liguria #ANSA - ladyrosmarino : RT @SkyTG24: Peste suina, ordinanza: divieto di caccia tra Piemonte e Liguria - GianandreaGorla : RT @Crudeli45198835: Adesso ci si mette anche la peste SUINA..e che cazzo..Parto con Elon Musk per marte basta terra.. -