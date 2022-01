Peste suina africana: la Toscana attiva l’unità di crisi regionale. Pronta un’ordinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) E' allo studio un’ordinanza per mettere in atto le procedure e i protocolli necessari nelle zone limitrofe alle zone a rischio coincidenti con la provincia di Massa-Carrara, la Toscana ha attivato l’unità di crisi sanitaria per le emergenze epidemiche che riunisce Asl, Istituto zooprofilattico e Regione, sia a livello regionale che locale (provincia di Massa-Carrara) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 gennaio 2022) E' allo studioper mettere in atto le procedure e i protocolli necessari nelle zone limitrofe alle zone a rischio coincidenti con la provincia di Massa-Carrara, lahatodisanitaria per le emergenze epidemiche che riunisce Asl, Istituto zooprofilattico e Regione, sia a livelloche locale (provincia di Massa-Carrara) L'articolo proviene da Firenze Post.

