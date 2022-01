Perché Serena Bortone ha intervistato Renzi indossando la mascherina | VIDEO (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una conduzione atipica, ma in linea con gli ultimi provvedimenti sanitari presi dal governo. Ecco Perché Serena Bortone conduce indossando la mascherina FFP2 il suo programma – “Oggi è un altro giorno” – in onda su RaiDue. La giornalista, infatti, si è presentata davanti alle telecamere indossando un colorato dispositivo di protezione individuale che, ovviamente, non poteva non passare inosservato agli spettatori. E proprio indossando quella mascherina ha intervistato, a debita distanza, anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Noi ci riuniamo oggi con i grandi elettori di Italia Viva per decidere come aiutare la scelta”@matteoRenzi sui possibili candidati alla Presidenza della Repubblica ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una conduzione atipica, ma in linea con gli ultimi provvedimenti sanitari presi dal governo. EccoconducelaFFP2 il suo programma – “Oggi è un altro giorno” – in onda su RaiDue. La giornalista, infatti, si è presentata davanti alle telecamereun colorato dispositivo di protezione individuale che, ovviamente, non poteva non passare inosservato agli spettatori. E proprioquellaha, a debita distanza, anche il leader di Italia Viva Matteo. “Noi ci riuniamo oggi con i grandi elettori di Italia Viva per decidere come aiutare la scelta”@matteosui possibili candidati alla Presidenza della Repubblica ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Serena Umberto Smaila a Oggi è un altro Giorno: 'La vita? Ora sono nei bassi, la musica il mio conforto' Umberto Smaila , ospite di da Serena Bortone , racconta la sua vita attraverso la carriera nella musica e nel mondo dello ... Ora sono nei bassi perché per il nostro settore dell'intrattenimento va male, ...

Quirinale: al via vertice del centrodestra. G.Letta: 'Interesse generale sia la guida di tutti' Spero che si possa svolgere in questo clima di serena partecipazione, di armonia, di impegno comune ... Nessuno può dire 'Berlusconi no, tu no' perché è stato Presidente del Consiglio per tre volte . Io ...

