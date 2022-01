Perché Biagio D’Anelli non sarà al Grande Fratello Vip? Svelato il motivo – VIDEO (Di venerdì 14 gennaio 2022) Biagio D’Anelli sarà assente al Grande Fratello Vip Perché ha preso il Covid. Proprio l’opinionista ha raccontato di avere la febbre alta ed ha invitato i suoi follower a fare il vaccino Perché è importante. Biagio D’Anelli non sarà al Grande Fratello Vip: “Ho il Covid!” Ho fatto il tampone e sono positivo. Questo virus... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 gennaio 2022)assente alha preso il Covid. Proprio l’opinionista ha raccontato di avere la febbre alta ed ha invitato i suoi follower a fare il vaccinoè importante.nonal: “Ho il Covid!” Ho fatto il tampone e sono positivo. Questo virus... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Perché Biagio D’Anelli non sarà al Grande Fratello Vip? Svelato il motivo – VIDEO - alexisapples : @FallonDCI Perchè è la verità oltre soleil, il figlio e biagio.. non ha nulla da raccontare - ToniattiMarisa : RT @its_riavals: Biagio è positivo. Voleva tanto fare la quarantena e alla fine l’ha fatta.?? Spero che almeno avvisino Miriana di ciò, per… - Biagio_Effe : RT @IlBarone_Siculo: 'Ciao, mi chiamo xxx e sono nuovo/a qua su Twitter...me lo fate un retwitt d'incoraggiamento?' Ma perché vi appecorat… - supergiada88 : @uominiedonne Se lei dice che non sente di dare l'esclusiva vuol dire che è disposta a conoscere altri...A Biagio i… -