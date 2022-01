Perché Barù parla così bene l’inglese? Il motivo vi stupirà (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella casa del Grande Fratello Vip Barù sta mostrando di saper parlare l’inglese perfettamente. Scopriamo il motivo di questo suo lato che in pochissimi conoscono. Gherardo Gaetani è comunemente conosciuto semplicemente come Barù. Il nipote del conduttore Costantino della Gherardesca si sta facendo amare dal pubblico del reality show di Canale 5 per la sua Leggi su youmovies (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella casa del Grande Fratello Vipsta mostrando di saperreperfettamente. Scopriamo ildi questo suo lato che in pochissimi conoscono. Gherardo Gaetani è comunemente conosciuto semplicemente come. Il nipote del conduttore Costantino della Gherardesca si sta facendo amare dal pubblico del reality show di Canale 5 per la sua

Advertising

rinaldella : Ma cosa c’entra Nat ora. Io bu. Scherza con Barù perché anche quest’ultimo scherza con lei. Voi la state vedendo co… - dave96ita : Barù che si finge morto perché se la tocca è la fine #Jerù - TataMatilda1 : Raga io non salvo nessuno che non sia Jessica, Barú,Giucas o Miriana ve lo dico perché davvero li dentro cambiano… - Seoulmate2018 : RT @CharlotteHeyw: Nat ti butteremo fuori da quella casa con la stessa percentuale bulgara con la quale ti abbiamo tenuta dentro per dare u… - CharlotteHeyw : Nat ti butteremo fuori da quella casa con la stessa percentuale bulgara con la quale ti abbiamo tenuta dentro per d… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Barù Gianmaria umiliato da Sophie: "Si annusa le dita dopo che si gratta, che schifo" ... capisco tutto, ma le dita in quel posto e poi se le annusa pure? Inutile che neghi perché ti ... Stai scherzando vero? Ho detto che può capitare a tutti, anche Barù l'ha detto, tutti quanti lo fanno. ...

Barù punzecchia Katia Ricciarelli: 'Aprire bocca? la apri anche abbastanza', la soprano risponde a tono ... il gieffino ha colto la palla al balzo per rispondere: " Ah perché sai cantare? Canti te? " Mentre alcuni utenti sui social hanno sottolineato che forse Barù non avesse idea di chi fosse Katia ...

... capisco tutto, ma le dita in quel posto e poi se le annusa pure? Inutile che neghiti ... Stai scherzando vero? Ho detto che può capitare a tutti, anchel'ha detto, tutti quanti lo fanno. ...... il gieffino ha colto la palla al balzo per rispondere: " Ahsai cantare? Canti te? " Mentre alcuni utenti sui social hanno sottolineato che forsenon avesse idea di chi fosse Katia ...