Per il Centrodestra il candidato al Quirinale è Berlusconi. I partiti chiedono al Cav di sciogliere la riserva. “È la figura più adatta per autorevolezza ed esperienza” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il Centrodestra, che rappresenta la maggioranza relativa nell’assemblea chiamata a eleggere il nuovo capo dello Stato, ha il diritto e il dovere di proporre la candidatura al massimo vertice delle istituzioni. I leader della coalizione hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta”. È quanto si legge in una nota congiunta delle forze di Centrodestra al termine del vertice svolto a Roma. Nella nota i leader sottolineano che il vertice di Villa Grande “è servito a ribadire l’unità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il, che rappresenta la maggioranza relativa nell’assemblea chiamata a eleggere il nuovo capo dello Stato, ha il diritto e il dovere di proporre la candidatura al massimo vertice delle istituzioni. I leader della coalizione hanno convenuto che Silviosia laa ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica con l’e l’che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Glipertanto diin senso favorevole lafin qui mantenuta”. È quanto si legge in una nota congiunta delle forze dial termine del vertice svolto a Roma. Nella nota i leader sottolineano che il vertice di Villa Grande “è servito a ribadire l’unità ...

