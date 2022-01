Pensioni anticipate 2022 novità dall’ INPS: come fare domanda per Opzione Donna e chi può accedervi (Di venerdì 14 gennaio 2022) come abbiamo detto pochi giorni fa, l’ ultima legge di bilancio ha prorogato l’Opzione Donna per poter accedere alla pensione anticipata, estendendo la possibilità di accedere al trattamento alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021. Con una comunicazione INPS arrivata nella mattinata di oggi 14 gennaio 2022, l’ Istituto ha spiegato i requisiti necessari e tutte le procedure per poter fare domanda all’ Opzione Donna. Pensioni anticipate 2022: requisiti per la proroga di Opzione Donna come riporta il messaggio n 169 dell’INPS “Possono conseguire il trattamento ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 14 gennaio 2022)abbiamo detto pochi giorni fa, l’ ultima legge di bilancio ha prorogato l’per poter accedere alla pensione anticipata, estendendo la possibilità di accedere al trattamento alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021. Con una comunicazionearrivata nella mattinata di oggi 14 gennaio, l’ Istituto ha spiegato i requisiti necessari e tutte le procedure per poterall’: requisiti per la proroga diriporta il messaggio n 169 dell’“Possono conseguire il trattamento ...

