Pd: domani Direzione da remoto, lavori in diretta streaming (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - Si svolgerà domani, sabato 15 gennaio, interamente da remoto, la riunione congiunta della Direzione nazionale e dei gruppi parlamentari del Pd. Lo rende noto il Pd. All'ordine del giorno l'analisi della situazione politica e l'elezione del presidente della Repubblica. I lavori inizieranno alle ore 10. La relazione del segretario Enrico Letta e il dibattito saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del PD e su Radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - Si svolgerà, sabato 15 gennaio, interamente da, la riunione congiunta dellanazionale e dei gruppi parlamentari del Pd. Lo rende noto il Pd. All'ordine del giorno l'analisi della situazione politica e l'elezione del presidente della Repubblica. Iinizieranno alle ore 10. La relazione del segretario Enrico Letta e il dibattito saranno trasmessi insulla pagina Facebook e sul canale Youtube del PD e su Radio Immagina.

Advertising

AgenziaASI : PD, domani la Direzione da remoto e in diretta streaming - TgLa7 : Vertice #centrodestra #VillaGrande con il Cavaliere che continua a puntare al #Quirinale. Una candidatura che divid… - TV7Benevento : Pd: domani Direzione da remoto, lavori in diretta streaming... - AgenziaOpinione : PD – ROMA * DIREZIONE NAZIONALE: « DOMANI 15/1 ORE 10.00 IN DIRETTA VIDEO STREAMING, ALL’ORDINE DEL GIORNO L’ELEZIO… - NapoliBrasile : RT @NapoliFemminile: ?? Finalmente ci siamo: la ripresa del campionato si avvicina. Domani partiremo in direzione Milano, domenica ci aspett… -