(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ci sarà tempo fino al prossimo 24 gennaio ore 12.00 per partecipare all’deldella provincia di Benevento, finalizzato a selezionare investimpubblici e privati da inserire nel Progetto Pilota da candidare in risposta al Decreto Direttoriale MISE del 30 luglio 2021. Tutta la documentazione per partecipare all’è reperibile sul sito web www.bn.it. L’sta facendo registrare un significativo interesse soprattutto da parte dei privati, ma tenuto conto della pausa natalizia, è emersa con forza da parte delle imprese l’esigenza di una. Le domande dovranno pervenire esclusivamente via PEC ...

Advertising

anteprima24 : ** Patto Territoriale: incentivi alle PMI ed Enti Locali, #Proroga #Avviso Pubblico. ** - palermo24h : Patto territoriale di Ragusa, disponibili 10 milioni domande entro il 5 febbraio - nole_di : Patto Territoriale della Stura: entro il 19/1 anche le Imprese possono contribuire al Progetto Pilota di area prom… - SIENANEWS : Patto tra Regione e medici di base, ecco come cambia l sanità territoriale... - infoiteconomia : Patto Territoriale Ragusa: bando da 10 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Patto Territoriale

Provincia di Lecce

Con il "locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze" siglato fra Regione e ... si consente un coordinamento ed un presidioimportante e coerente con gli indirizzi ...... ma solo ache al momento in cui presentano istanza risultino in possesso dei seguenti ... comunque deve operare nell'ambitoe funzionale del distretto conciario di appartenenza deve ...Il 27 gennaio – da ormai oltre vent’anni – l’Italia commemora la Giornata della Memoria, istituita per «ricordare la Shoah, le leggi razziali, la ...Un anno intenso per la sanità quello appena messo alle spalle. Da subito caratterizzato dallo scontro Governo Region sui nuovi tagli alla sanità che hanno cancellato le promese del Patto per la Salute ...